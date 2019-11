‘Allermooiste beroep van de wereld’, maar veel te druk...

Een jochie uit groep 3 van basisschool Den Bijstere is klaar met zijn opdracht. Hij doet zijn koptelefoon af, en kijkt achter in de klas om zich heen waar juf Claudia is. De afspraak is: je vinger opsteken, dan komt de juf. Dat doet hij. Na een tijdje ondersteunt hij zijn rechterarm met zijn linkerarm, want het duurt even aangezien de lerares in het aangrenzende lokaal bezig is met het helpen van de andere helft van de samengestelde groep. Zonder onderwijs-assistent is het heel lastig om iedereen meteen te helpen en alle andere ballen in de lucht te houden. Daarvoor is geen geld.