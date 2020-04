Alles is afgelast: ‘Kind van de Tilburgse kermis’ zit in zak en as

Wethouder Goirle: ‘Factuur voor huur sportvel­den buitenge­woon ongelukkig’

20:00 GOIRLE - De factuur die sportverenigingen in Goirle in de bus kregen voor het betalen van de huur van de sportvelden is onterecht verzonden. Dat zegt wethouder Piet Poos. ,,De timing is buitengewoon ongelukkig.“