‘Alles licht, alles nieuw, ik was zó verbaasd’: een blik achter de opvallende nieuwe gevel van De Rooi Pannen

Ze loopt al een paar jaar rond bij De Rooi Pannen. Chajmae Amrani (21) kent de weg in het gebouw blindelings. Dus, ach, die verbouwing. Niks bijzonders. ,,Want bij de ingang zag alles er nog hetzelfde uit. Maar toen ik verder liep, was ik zó verbaasd. Alles is heel licht. Alles is nieuw. Er is zelfs een professionele fotostudio.”