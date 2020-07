Alles veranderde aan de Korte Heuvel, behalve de toog van Toon: ‘Stoppen? Nooit aan gedacht’

Stoppen? Nooit over nagedacht. Ook niet in de bittere tijden, zoals nu met de coronamaanden. ,,Niet dat ik altijd de wind in mijn rug gehad heb hoor. Je kent het verhaal wel, in de horeca gaat het met golfbewegingen. Ups en downs. Maar nee, zo erg als het nu is, is het nooit geweest. We zijn een jaar verder voor het weer normaal is. En dat hoop ik dan voor iedereen.”



Wel doet ‘ie het iets rustiger aan. Michel Engel van café De Slijterij (toen Toon begon de echte slijterij) nam anderhalf jaar geleden de zaak over. ,,Net zo’n horecabeest hoor, die jongen kan ook niks anders”, vertelt Toon. De zaak kreeg een fikse opknapbeurt. ,,Het karakter is hetzelfde gebleven, dat is het mooiste. Als ‘ie alles wit geschilderd had met een gouden randje dan weet ik niet of ik nog terug was gekomen.”



Toon blijft nog, geen idee tot wanneer. Dat koperen horecahart van ‘m is nog niet versleten.