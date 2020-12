Alles waar een Dongens hart sneller van gaat kloppen...

DONGEN - De pop up-store rukt op. Ook in Dongen merken ze dat. Bart van Kerkhof verkoopt zijn Dongense ‘dingen’ in de voormalige feestwinkel aan de Hoge Ham. ,,Ik zit hier anderhalve maand en dan ben ik weer weg’’, zegt hij.

De geboren en getogen Dongenaar, eentje van het zuiverste soort, is de uitgelezen adverteerder voor Dongen. Zijn webshop dongensedingen.nl loopt zo goed dat hij voor deze donkere feestmaand een tijdelijk onderkomen zocht om zijn spullen face tot face te verkopen. Mondkapje verplicht. Dat wel.

Alternatieve inkomsten

Het initiatief van Van Kerkhof en zijn vrouw Marie-Louise is een flinke opsteker in deze coronatijd. ,,Ik geef onder meer glossy’s uit, maar dat zit er even niet in. Dus dit is voor mij een alternatieve bron van inkomsten’’, zegt Van Kerkhof.

En daar is hij naar eigen zeggen in geslaagd. Skylines van Dongen in alle soorten en maten, Dongense kerstballen en mokken, theelepeltjes met de Laureniuskerk erop, leesplankjes met Dongense woordjes (hij verkoopt ook een Oosterhoutse variant), vignetten van de lokale carnavalsvereniging Peeënstekers... Noem het maar op en het verkoopt.

Juiste maat

,,Dongen heeft nog net de juiste maat om zoiets tot een succes te maken’’, zegt Van Kerkhof. ,,Een stad als Tilburg is daar volgens mij te groot voor. De mensen hier zijn trots op Dongen. En het zijn gemakkelijke cadeaus. Iedereen weet dat het moeilijk is om een cadeau te verzinnen.’’

Een leuke verrassing zijn de Exota-flessen die uitgestald staan. Pure Dongense nostalgie, want ze werden ooit in Dongen geproduceerd. In de pop up-store van Van Kerkhof staan ze nu, gevuld en wel, weer te pronken. In alle kleuren. Begin jaren zeventig werd de voormalige Dongens Exota-fabriek in een consumentenprogramma van de VARA er valselijk van beschuldigd exploderende flessen op de markt te brengen. De naam en de drank heeft deze populistische aanval overleefd en de flessen zijn terug op de markt met de originele beugelsluiting. Geproduceerd in Veghel deze keer.