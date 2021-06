‘Alles wat we fijn kunnen snijden, snijden we fijn’: Carpaccio Club opent zaak aan de Korte Heuvel

Het menu, kort door de bocht: ,,Alles wat we fijn kunnen snijden, snijden we fijn.” Of het nu de oer-carpaccio is zoals die voor het eerst in Italië werd gegeten of steak tartaar met carpaccio-springroll. Er is carpaccio van rode en gele biet, van courgette, van Noorse zalm of tonijn.



,,Kakelverse tonijn, verse runderlende”, vertelt kok Ronald van Woudenberg in de keuken. ,,Niks aangevroren om beter te kunnen snijden, dat is heel belangrijk anders krijg je van die ‘supermarkt-carpaccio’. En het wordt pas op bestelling klaargemaakt. Dan komt de lende uit de 0-graden koelkast.”



Het is meer dan carpaccio: je kunt er ook friet met truffel krijgen, een eendenborst van de grill of binnenlopen om te borrelen. Moors: ,,Misschien in de toekomst met live-muziek of een dj.”