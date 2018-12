Alphen-Chaam gaat voor realisatie fietsallee in 2019

De bestaande fietspaden door het bosgebied bleken erg onderhoudsgevoelig; de droogte in de zomer heeft zelfs geleid tot afsluiting van een aantal fietpaden omdat de risico’s te groot werden. Nadat eerder al Gilze-Rijen middelen had vrijgemaakt voor het deel op haar grondgebied, was ‘t nu de beurt aan Alphen-Chaam. Het voorstel van B. en W. om hiervoor een bedrag van € 566.660,-- te voteren werd door de raad unaniem aangenomen. Opmerkingen vanuit de raad om nog eens kritisch te kijken naar subidiemogelijkheden vanuit provincie of het rijk werden door wethouder van Raak in dank aanvaard en hij kon het eerste succes daarin al melden: “we hebben ondertussen een toezegging voor subsidie vanuit LandStad De Baronie van € 100.000,--.” Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande verharde wegen, zoals Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef.

Deze wegen zullen na reconstructie onttrokken worden aan het gemotoriseerd verkeer. Wethouder van Raak : “De planvorming en bestuurlijke besluitvorming staan voor dit jaar op de planning. De benodigde financiële middelen zijn al in belangrijke mate gereserveerd. De verwachting is dat we in 2019 kunnen starten met de aanleg van de fietsallee. Vanaf dat moment komen de bestaande recreatieve fietspaden in de bossen te vervallen”. De fietsallee zal voorlopig westelijk van Alphen lopen. Wethouder van Raak gaf nog aan dat doortrekken van de fietsallee via de Maastrichtsebaan naar het centrum van Alphen “op dit moment financieel geen haalbare kaart is.”