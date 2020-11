Alphen-Chaam wil geen miljoenen meer stoppen in het eigen gemeentekantoor

ALPHEN - Er moet een oplossing komen voor de huisvesting van de ambtenaren van de ABG-gemeenten. Miljoenen investeren in het gemeentekantoor van Alphen-Chaam is weggegooid geld.

Dat unanieme signaal van de gemeenteraad werd donderdagavond onderschreven door GBA-wethouder Erik Wilmsen. ,,We gaan ons beraden op alternatieven", beloofde hij de raad.

Het was Baarle-Nassau die zich deze zomer verzette tegen huisvesting van de ambtenaren in het Audax-gebouw in Gilze. De enclavegemeente wil een eigen onderkomen houden. Gilze en Rijen en Alphen-Chaam waren wel akkoord met de centralisatie.

Volledig scherm Wethouder Erik Wilmsen (GBA) © Gemeente Alphen-Chaam

Het gemeentekantoor van Alphen-Chaam is gedateerd en voldoet niet meer aan duurzaamheidseisen. Voor renovatie was 4,7 miljoen gereserveerd in de begroting, maar die investering is wat de gemeenteraad betreft onverantwoord. Het college kreeg dan ook de opdracht zich stevig op te stellen in het debat.

Onroerendzaakbelasting

De nieuwe stijging van de onroerendzaakbelasting was CDA’er Arjan van Dongen een doorn in het oog. Hij vond het ‘een verkeerd signaal naar onze inwoners'. Het college moest druk op het Rijk zetten, dat hij verantwoordelijk achtte voor de tekorten bij de gemeenten.

Quote Dit is politiek voor de bühne Ton Berben

GBA-raadslid Ton Berben verweet het CDA populaire uitspraken: ,,Dit is politiek voor de bühne.” GBA stond wel achter de noodzakelijk geachte verhoging.

School in Chaam

De keuze voor een nieuwe schoollocatie en de vorm (integraal kindcentrum of multifunctionele accommodatie) in Chaam was met name voor GBSV een belangrijk item. ,,Dit lijkt een slepend dossier te worden, waarbij de raad buiten de besluitvorming wordt gehouden. Zorg dat er voortgang is en dat de raad keuzes kan maken. Wij willen straks geen dichtgetimmerd verhaal,” aldus fractievoorzitter Hanneke Willemstein.