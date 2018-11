Alphen-Chaam zet oude gymzaal aan Chaamseweg in de verkoop

ALPHEN - Wat al even in de lucht hing, zet de gemeente Alphen-Chaam door: de voormalige gymzaal aan de Chaamseweg in Alphen zal via openbare verkoop een nieuwe eigenaar en nieuwe bestemming krijgen.

Nadat er een nieuwe gymzaal verrees naast de basisschool aan de Van Gaverenlaan was de bestemming van de gymzaal aan de Chaamseweg onduidelijk. Architect Bart Huijben bracht een plan in voor sociale woningen in de vorm van ombouw van de gymzaal tot appartementen. Zijn pleidooi vond echter geen draagvlak bij de gemeente.

Wethouder Erik Wilmsen: ,,We gaan nu niet zelf op voorhand een woonbestemming toekennen, maar bekijken eerst welke initiatieven er bij de inschrijvingen zitten. Verkoop geschiedt in de huidige staat met de huidige bestemming. Het risico en de kosten van het wijzigen van de bestemming zijn in het geheel voor rekening van de verkoper. Daarom gunnen we op prijs en betalingsvoorwaarden."

Duurzaamheid

Volgens Wilmsen is het de bedoeling om aan het eind van dit jaar de inschrijvingstermijn te openen. ,,De enige voorwaarde die we extra opleggen is dat getoetst wordt aan het huidige bouwbesluit. Dit in het kader van duurzaamheid. Het spreekt daarnaast voor zich dat we alle initiatieven toetsen aan de dan geldende regelgeving.”