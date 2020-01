Alphense akkerbouwer niet blij met safari-tenten bij de buren: ‘Wil geen Veluwse toestanden hier’

'Span­ning' op zoektocht naar extra bedrijven­ter­rein in Hilvaren­beek

10:15 HILVARENBEEK - Omwonenden van Mierbeek-Noord vierden onlangs een overwinning. Het bedrijventerrein in Esbeek wordt niet uitgebreid, zo werd duidelijk in de commissie Ruimte. Maar hoe gaat wethouder Ted van de Loo (Ruimte buitengebied) nu dan verder? Ondernemers zijn in elk geval erg teleurgesteld.