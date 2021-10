Alphense cross zorgt elke keer weer voor gezonde spanning: ‘Dat gaat nooit over’

Bart Hendriks (35) uit Alphen weet hoe het voelt om aan de start van de autocross in Alphen te staan. Die cross wordt dit weekeinde voor de 25ste keer gehouden. ,,Als jonge jongens deden we met een groep vrienden mee. ‘s Avonds en in het weekend aan de auto’s bouwen, dat steekt elkaar aan en daar leer je veel van. Toen gingen we nog met een tractor en zes autos ‘op sleep’ naar de cross.” Hendriks is actief lid van organiserende autosportvereniging ARG en doet dit weekend niet mee als deelnemer. ,,Ik heb mijn crossauto nog startklaar staan, maar vind het ook gezellig om langs de baan een pilsje te drinken.”