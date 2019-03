Alphense optocht maakt reputatie weer waar

Kabinet reageert op Tilburgs chroom-6-onderzoek: schade in toekomst makkelij­ker afhandelen

17:08 DEN HAAG - Wie ziek is geworden door het werken met gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6, moet niet langer in slepende schadeprocedures belanden. Het kabinet stelt een commissie in die met voorstellen moet komen om schadeafhandeling makkelijker te maken.