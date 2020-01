Als de schouwburg straks de revue passeert, mag de Revue de Schouwburg niet passeren

In het voorjaar van 1986 was de eerste: Kannen & Kruiken, ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de schouwburg. Een paar keer heb ik de eer en het genoegen gehad om mee te mogen schrijven, onder meer aan de voorstelling Duizend Dromen, die in 2011 plaatsvond, speciaal om de vijftigste verjaardag van de schouwburg op te luisteren. En nu las ik, tot mijn vreugde, dat diezelfde schouwburg deze keer wel eens tot onderwerp gepromoveerd zou kunnen worden. Tot theatraal thema van de volgende Revue. In 2021. Om de zestigste verjaardag te vieren. Maar dát is leuk! Was mijn eerste gedachte.