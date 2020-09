Als die tweede golf er komt, dan is het over voor de feestwinkel in Oisterwijk

Willem II’er Mike Trésor leidt Jong België met doelpunten en assist langs Duitsers

8 september Mike Trésor heeft zijn eerste doelpunten in het nationale shirt van Jong België gemaakt. In de kwalificatiewedstrijd voor het EK onder 21 zette hij de jonge Duivels tegen Jong Duitsland op voorsprong. Later benutte hij een strafschop en zorgde hij voor een assist. De topper in groep 9 eindigde in een 4-1 zege voor de Belgen, die nu koploper zijn.