Als Forum-gedeputeerde in Brabant kun je maar beter de krant niet halen

Maar nu zat ik laatst op De Lind in Oisterwijk aan een Coffee To Go, toen toeterend een auto passeerde. Was het Peter Smit die naar me zwaaide, oud-wethouder voor het Algemeen Belang? Tijdens de eerste golf promoveerde hij tot gedeputeerde in Brabant namens Forum voor Democratie. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.