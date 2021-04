Als groep bouwen en wonen is in Tilburg nog een zeldzaamheid. ‘We worden als lastig ervaren’

Vijftien maanden in isoleercel is volgens de rechter meer dan genoeg straf voor Tilburger

9 april DEN BOSCH - Vijftien maanden eenzame opsluiting in de isoleercel van de Eindhovense kliniek Grote Beek maakt verdere straf overbodig. Genoeg is genoeg, zei de politierechter woensdag en streepte een cel-eis voor een Tilburger door. Hij had tot zes keer toe medebewoners en personeel aangevallen.