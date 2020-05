Als je niet in je eentje een monumentale villa kan kopen, neem je toch een deel? In Tilburg ligt die kans er

Logés Efteling zijn boos om nieuw beleid: ‘Schandalig dat we twee kaartjes voor één dag moeten kopen’

16:06 KAATSHEUVEL - ,,Schandalig dat we een extra kaartje voor in de avond moeten kopen, dat was niet de afspraak.” Bezoekers van de Efteling die voor de coronacrisis een overnachting hebben geboekt, voelen zich gedupeerd omdat de openingstijden onverwachts zijn aangepast. Als ze in de maanden juli en augustus 's avonds naar het park willen, moeten ze opeens een extra kaartje van 25 euro kopen.