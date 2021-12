Als lampjes aan de gevel en een verlichte boom niet genoeg is... dan bouw je toch een winterdorp?

TILBURG - In deze donkere maanden heeft iedereen wel wat sfeer in huis of tuin gebracht. Maar dat gaat enkele Tilburgse liefhebbers lang niet ver genoeg. Zij bouwden zelf complete winterdorpen, met bewegende kabelbanen en muziek. Twee fanatieke bouwers vertellen over hun eigen kunstwerkjes.

Decemberritueel met de kleinkinderen

Vijf jaar op rij zetten Wim (66) en Marian (63) van Baast uit Tilburg een steeds mooier en groter kerstdorp neer, maar het had weinig gescheeld of ze hadden het zesde jaar in successie aan zich voorbij moeten laten gaan. ,,Gelukkig zijn we net op tijd hersteld van corona”, zegt Wim. ,,We zijn allebei flink ziek geweest en eigenlijk had ik helemaal geen puf. Normaal gesproken begin ik begin december al met wat klaarzetten, maar dat was dit jaar niet zo. Mijn vrouw is op een gegeven moment toch maar begonnen, toen kreeg ik er zelf ook weer zin in.”

,,Meestal heb ik een idee en vervolgens is mijn man de uitvoerder”, zegt Marian over echtgenoot Wim, die loodgieter en verwarmingsmonteur is. ,,Wat ik zie met mijn ogen, kan ik ook maken met mijn handen”, zegt die. ,,Als ik het voor me zie, dan begin ik gewoon.” Dat resulteerde in een uit de kluiten gewassen winterdorp, compleet met treintje, skilift, skihelling en fontein. ,,Die is dit jaar nieuw, we proberen er ieder jaar wat aan toe te voegen”, zegt Marian.

Quote ,,Voor een ornament voor ons winterdorp rijden we gerust naar Venlo of Zeeland. Marian van Baast

Marian en Wim komen op ideeën tijdens de kerstshows van tuincentra. ,,Voor een ornament rijden we ook naar Venlo of Zeeland. Met dingen in de aanbieding kopen hebben we ons lesje wel geleerd. Die zijn vaak kapot geweest en dan gerepareerd, waardoor je vaak bedrogen uitkomt.”

‘Van kwaad tot erger’

De decembertraditie van de Tilburgers is klein begonnen. ,,Het gaat van kwaad tot erger”, zegt Marian. ,,Eerst hadden we alleen buiten versiering, dat was ook in ons vorige huis al een traditie. December is bedoeld om er iets speciaals van te maken.” Dat doen ze ook voor hun drie kleinkinderen van tussen tussen de zes en tien jaar oud. ,,Die vinden het prachtig om mee op te bouwen en mogen ook als het dorp staat er nog gewoon aankomen hoor, dat maakte me niets uit”, zegt Wim. ,,Daar ga ik echt geen politieagentje voor spelen.”

In januari wordt het kerstdorp al snel weer opgeruimd. ,,In ieder geval zeker voor Driekoningen. Op een gegeven moment wil je toch je normale huis terug”, zegt Marian.

Sprookjesachtig Schneewald in de Reeshof

Volledig scherm Huub van Gool uit Tilburg bij het kerstdorp dat hij in zijn woonkamer heeft staan. © Pix4Profs / Johan Wouters

Op het kleed dat de onderkant afdekt, staan kerststerren en kerstbellen en als achtergrond van het winterdorp doemen besneeuwde rotswanden op. ,,Het decor heb ik ook helemaal zelf gemaakt, van karton en papier maché. Het moet een berglandschap in Oostenrijk of Duitsland voorstellen”, vertelt Huub van Gool (83), die zijn winterdorp dan ook tot ‘Schneewald 2021' heeft gedoopt.

En die aankleding is al de moeite waard, maar eigenlijk draait het allemaal om de zelfgemaakte huisjes in de woonkamer van de Tilburger in de Reeshof. ,,Want daar zit veel figuurzaagwerk in”, zegt Van Gool. ,,Dat is iets wat ik vroeger in de zevende klas al graag deed en wat later altijd een hobby is gebleven. Voor mijn kinderen maakte ik dan bijvoorbeeld een kapstokje met de hoofdrolspelers van de zeven dwergen. En ik heb ook zelf een kerststal gemaakt. Zonder ook maar één spijker te gebruiken, met alleen maar houtverbindingen.”

Quote Een van de huisjes heeft een heuse chocolate­rie. Ik probeer het precies na te maken. Van klei heb ik zelfs hele kleine bonbonne­tjes gemaakt” Huub van Gool

Zestien huisjes van Luville spaarde Van Gool in de afgelopen jaren bij elkaar. Van eenvoudige uitvoeringen tot een hotel dat de Nederlandse vlag in top heeft en een heuse chocolaterie. ,,Zoals het er op de foto uitziet, probeer ik het precies na te maken. Van klei heb ik zelfs hele kleine bonbonnetjes gemaakt”, zegt de Tilburger, die een favoriet huisje moeilijk kiezen vindt. ,,Dat kan ik eigenlijk niet zeggen, want het begint met een eenvoudig kader wat langzamerhand steeds mooier wordt en waar je tijdens het opbouwen van alles bij fantaseert. Dat levert uiteindelijk altijd wat moois op.”

Van Gool heeft wel veertien dagen nodig om zijn winterdorp op te stellen. ,,Dat is een hoop werk ja. Vooral op het gebied van de elektriciteit, want daar heb ik niet zoveel verstand van en daar moet ik hulp voor inroepen. Gelukkig gaat alles op zwakstroom.” Maar als het winterdorp dan ook eenmaal staat, is het genieten geblazen voor Van Gool. ,,Vorig jaar is de hele wandelclub van mijn vrouw van de KBO langs geweest om te komen kijken. In het donker, met al die lichtjes aan, is het gewoon een sprookje.”