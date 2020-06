TILBURG - Nee hoor, hij staat er nog. Peerke Donders. Het standbeeld bij het Wilhelminapark. Ik hoorde al allerlei angstige geluiden: hij gaat toch niet om? De ene na de andere onhedendaagse held wordt van zijn sokkel getrokken. Wereldwijd. Maar Peerke staat nog. Gistermorgen ben ik voor de zekerheid even wezen kijken. Hij had een paarse sjaal om zijn nek. En een knielende creool aan zijn voeten.

Zalig is hij. Ons Peerke. Eén wonder verwijderd van heilig. Het grootste deel van zijn 19de eeuwse leven verzorgde hij leprapatiënten in Suriname. En dus dachten ze in 1921: die man hoort een monument te hebben. Vijf jaar later was het ding daar. Het bekende standbeeld. Of eigenlijk: het stand- en knielbeeld. Al mocht de knielende man verder geen naam hebben. Alleen PETRUS DONDERS sierde de sokkel. De Tilburgse bevolking liep massaal uit en juichte luid.

Inmiddels zijn we bijna honderd jaar verder. De Tilburgse bevolking is veranderd. We zijn diverser geworden. Wereldwijzer. We lopen massaal uit voor een antiracismedemonstratie. Er wordt luid gejuicht voor gelijkheid. Door de meest uiteenlopende mensen. Als Peerke nu zou hebben geleefd, had hij vorige week meegedaan. Dan was hij na afloop langs het Wilhelminapark gewandeld en hoofdschuddend had hij dan gedacht: dit beeld is niet meer van deze tijd. Deze tijd is rijp voor een nieuw monument. Een nieuw beeld. Een nieuw Peerke. Zonder dat gekniel aan zijn voeten.