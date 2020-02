Alsof één schrikkelkind binnen de familie niet genoeg is: dubbelfeest voor Tilburgse zussen

TILBURG - De Tilburgse zussen Carla (56) en Marga (52) Ter Voort vieren vandaag samen hun 'schrikkelverjaardag'. ,,We vinden het zelf ook nog steeds bijzonder, zeker als we dan écht jarig zijn'', zegt Marga Ter Voort, die op 29 februari 1968 werd geboren. ,,Toen ik ouder werd kreeg ik pas echt in de gaten dat het toch wel een dingetje is'', vult haar vier jaar oudere zus Carla (van 29 februari 1964) aan. ,,Dan legden mensen uit dat ik in een bepaald jaar eigenlijk niet écht jarig was.''