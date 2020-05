Alternatieve kroegentocht in coronatijd: Tilburgs café komt met ‘barrentocht’

Het is vooral een gimmick, het café moet het eigenlijk hebben van vijfhonderd dansende mensen binnen en een rij voor de deur.



,,De barrentocht moet je vooral zien als wat vrolijkheid in de horecaduisternis. We doen het in de eerste instantie één weekend. En wellicht vaker als het bevalt." Voor iets minder dan 30 euro is de tochtloper twee uur onderweg, daar zitten dan tien consumpties bij in.



Het café is er in ieder geval meer dan klaar voor. De bar glanst, achterin ligt een nieuwe vloer, er kwam een nieuwe shotjesbar bij én de dj-booth werd opgekalefaterd. Van Ham hoopt ook zijn terras flink uit te kunnen breiden op de Korte Heuvel, de gemeente heeft die de komende tijd fietsvrij verklaard zodat er meer ruimte is voor terrassen.



De barrentocht wordt op 4 juni voor het eerst gelopen, meer info alhier.