Alternatieve wandelvierdaagse in Berkel-Enschot langs opa's en oma's

Het idee kwam van de moeders af. Miriam is de moeder van Sophie en Fleur: ,,Ik wandel nu regelmatig met Karlijn, de moeder van Suus en Kiek. Tijdens één van de wandelingen bedachten we dat het leuk was voor de meiden een wandelvierdaagse te organiseren." Het plan was dat ze in tweetallen zouden lopen, maar dat vonden de meiden geen goed idee. ,,Dat is helemaal niet leuk. Met vieren is veel gezelliger”, vertelt Fleur.

Volledig scherm Vier meiden (links) uit Berkel-Enschot liepen een alternatieve wandelvierdaagse en worden op 1,5 meter onthaald door vrienden © Rudolf Robben

Vrijdag was, net als bij de 'gewone' vierdaagse, de laatste dag met intocht. De route loopt langs vooraf ingelichte de opa's en oma's en vrienden van hun ouders die met lekkers aan de straat stonden. Zoals de familie Schalken die met zevenen in de voortuin staan, juichend en zwaaiend met een grote vlag te zwaaien. De vlaggenstok is meteen ook de stok om de snoepkettingen aan te reiken; vanzelfsprekend vanaf 1,5 meter.

Stempelkaart

Behangen met snoep lopen de meiden verder. ,,We hebben een stempelkaart en krijgen onderweg ook stempels." vertelt Kiek. ,,Het is net zo leuk als de echte vierdaagse", zegt Sophie. Fleur en Suus zijn het daar mee eens, maar: ,,Het is op een andere manier leuk." Suus: ,,Normaal loop je met een hele groep vriendinnen, dat is nu dus niet." Fleur vult aan: ,,Maar het leuke is nu wel dat de mensen die langs de kant staan, allemaal voor ons komen." De verrassing bij elke stop is dan ook groot en de meiden zijn er zelfs een beetje beduusd onder. Toch is één ding al geen verrassing meer: de medaille na afloop. Sophie: ,,Ik heb in mama's whatsapp al gelezen dat we die ook één krijgen!"