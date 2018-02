Amarant doet onderzoek naar ernstige misdragingen leidinggevenden

Statenfracties PVV en PvdD eisen opheldering over vergunning voor omstreden megastal Diessen

18 februari DEN BOSCH/DIESSEN - De statenfracties van de PVV en Partij voor de Dieren hebben Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de megastal aan de Van de Veldenweg in Diessen. Varkenshouder Bert Rijnen kreeg onlangs via rechtswege een nieuwe omgevingsvergunning omdat de provincie er niet in geslaagd was om tijdig te reageren op een vergunningaanvraag voor de stal.