Amarant richt eigen boosterpriklocatie in: ‘Blij dat we onze cliënten sneller veiligheid kunnen bieden’

Het betekent dat ze veel eerder dan voorzien een boosterprik krijgen. Eigenlijk waren ze pas op zijn vroegst in half januari aan de beurt. ,,We zijn heel blij dat we onze cliënten sneller veiligheid kunnen bieden als het gaat om het coronavirus", zegt een woordvoerster van Amarant. ,,De animo is groot. Van diegenen die we hebben aangeschreven, heeft 88 procent zich aangemeld voor een booster.”