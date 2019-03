Amber is gelukkig, maar niet door de toegankelijkheid van Tilburg: ‘Alsof er niet goed genoeg wordt nagedacht’

Hetzelfde geldt voor de routes buiten op en rond het Stekelenburgplein. Zo was de LocHal de eerste weken per rolstoel alleen bereikbaar via de Burgemeester Brokxlaan, aan de stationszijde waren er twee trappen.



Na klachten van Amber, die nogal mondig is op Twitter, gaf de wethouder aan dat het openbaar gebied slechts tijdelijk zo was ingericht. ,,Maar ja, wat is tijdelijk?”, zegt Van Ginneken. ,,Ik vind het nogal wat als het er zo jaren bij ligt.”



Ach, eigenlijk is ze het wel gewend. Al hoopt ze ergens telkens dat het anders loopt. ,,De LocHal is exemplarisch. Het lijkt wel of er vooraf niet goed genoeg wordt nagedacht, terwijl het toch een openbaar gebouw is waar tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd. En achteraf is het meestal te laat. Dan komen er nog wat kleine aanpassingen, of is het te duur. De bieb aan het Koningsplein was beter toegankelijk.”