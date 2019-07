Ambulancedienst en ETZ-ziekenhuis gaan intensiever samenwerken. ‘Niet samen in lege vijver vissen’

Man en vrouw uit Oisterwijk aangehou­den na vondst drugslab in België

14:41 TILBURG/OISTERWIJK - Een in Tilburg gestart rechercheonderzoek heeft dinsdagavond geleid tot het ontdekken van een drugslab in Diksmuide in België. Zes verdachten, waaronder een man en een vrouw uit Oisterwijk, zijn aangehouden.