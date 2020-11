Amerikaanse die Tilburg mist: ‘Na Trump moeten we weer respect voor elkaar krijgen’

TILBURG - Acht jaar woonde de Amerikaanse Aislinn Callahan-Brandt met haar man en zoontje in Tilburg. Sinds juli zijn ze weer terug in het land van Donald Trump, dat vandaag naar Joe Biden over kan lopen.

‘Ik ben nog nooit zo gestrest voor een verkiezing geweest. Michigan, waar we nu wonen, is een swing state. Veel mensen hebben al gestemd met ‘early voting’. Dat hebben mijn partner en ik ook gedaan. Ik durf geen voorspelling te maken, maar ik hoop dat Biden en Harris gaan winnen.’

- Wat is de erfenis die Donald Trump dan achterlaat?

‘Een donkere smet op de geschiedenis van de VS. Maar mijn hoop is dat onze land een les in veerkracht en empathie heeft geleerd. Dan zijn de afgelopen vier jaar niet meer dan een drempel geweest. We moeten weer een koers van respect voor elkaar gaan varen. Dan verdienen we ook weer het respect van de rest van de wereld.’

- Vanuit Europa lijken de twee kampen in Amerika niet met elkaar te verzoenen.

‘Dat was ook mijn gevoel voordat wij verhuisden. En ik heb het nog steeds, nu we weer terug zijn. Het voelt anders dan tijdens de Obama Administration. Toch is het volgens mij een ‘slow burn’ geweest. Ik merkte die verdeeldheid al tijdens de George W. Bush Administration, toen ik voor het eerst kon stemmen.’

- Hoe staat het er met corona in Michigan voor?

‘Zoals overal stijgen de coronacijfers hier ook weer. Maar op dit moment is het niet zo erg als in Nederland. Michigan had een van de strengste lockdowns tijdens de eerste golf. De versoepelingen zijn in juni begonnen, maar wij moeten nog altijd mondkapjes nog dragen. Dat is ook nodig, vind ik. De meeste scholen hier zijn ook nog online. Ze willen misschien in januari weer open gaan, maar dat valt nog te bezien.’

- Missen jullie Tilburg al een beetje?

‘Tilburg zit voor altijd in mijn hart. Het was vreemd om midden in een pandemie terug te gaan. Mijn partner kon zijn baan als docent op Tilburg University inwisselen voor een functie op Michigan State Univeristy. Dat was een moeilijke beslissing. Het meest mis ik natuurlijk onze vrienden, maar ook het wandelen in de stad. Ik vond het ook leuk om wat van de geschiedenis van Tilburg op te steken. De fietscultuur in Nederland zal me altijd bij blijven. Het voelt nog steeds vreemd om weer boodschappen met de auto te doen.’