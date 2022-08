Amerikaanse eetzaak Fat Phill opent vestiging in Tilburg: ‘Ik vond het meteen vet’

met video Man (44) op elektri­sche fiets zwaarge­wond door botsing met personenau­to in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Een fietser is dinsdagochtend bij een ongeluk in Loon op Zand met zijn elektrische fiets in botsing gekomen met een personenauto. De 44-jarige man uit Berkel-Enschot raakte daarbij zwaargewond.

9 augustus