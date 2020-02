‘Amerikaanse taferelen’ in Tilburg: politie ramt autodief van de weg

Wat zich precies om en nabij Tilburg heeft afgespeeld is niet duidelijk, de uitkomst van de achtervolging van een autodief wel. Die probeerde te ontkomen aan de politie, maar zonder succes. Vermoedelijk reed de dief in een gestolen auto, met kentekenplaten die van een ander voertuig waren ontvreemd.

De politie startte een achtervolging toen de dief ontmaskerd was. Die achtervolging eindigde op de Burgemeester Bechtweg. De agenten in een van de achtervolgende politiewagen zagen zich genoodzaakt om dwars over de middenberm van die weg te rijden, om de auto van de dief in de zijkant te rammen. Deze kwam daardoor in de droge sloot langs de weg terecht.