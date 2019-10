Amfetaminelab aangetroffen op woonwagenkamp in Tilburg-Noord, verdachte aangehouden, andere verdachte op de vlucht

TILBURG - Aan de Rugdijk in het noorden van Tilburg is dinsdagmiddag een drugslab voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Het lab bevindt zich in een woonwagen en in een berging van een tweede woonwagen op een woonwagenkamp. Een - mannelijke - verdachte - is aangehouden, een tweede verdachte is gevlucht. Dat meldt de politie.