Amper gasten, Hostel Roots verhuurt kamers daarom als werkruimtes: ‘Even het huis ontvluchten’

Eén van de huurders is Lonne Gosling. De 34-jarige theaterdocente bij ROC Artiest én actrice woont met drie gezinsleden in een ‘heel feestelijk maar klein huisje.’ ,,Mijn vriend heeft in de slaapkamer van onze dochter een bureau getimmerd. Dat is fijn voor een paar uurtjes, maar als ik heel de dag videobel met leerlingen, komt om de twee minuten een peuter in beeld.”



Het bevalt heel erg, aldus Gosling. ,,Dit is top. In de lunch loop ik naar Buutvrij om iets te halen. Het voelt als een feestelijk uitje.” Desondanks is het, zegt ze, geen situatie die nog weken moet duren.