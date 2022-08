Ander groen in de stad: Tilburg zoekt naar planten die hitte en droogte kunnen trotseren

Het toverwoord is vergroening. In de stad gaan alsmaar meer tegels weg. Daarvoor in de plaats komen groenstroken met een diversiteit aan planten. Meer groen in de stad moet de biodiversiteit verbeteren, dat betekent meer insecten en vogels. En het moet de temperatuur in de binnenstad terugdringen. Die kan soms zo’n zeven graden warmer aanvoelen dan op het platteland.