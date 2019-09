Anderhalf jaar cel geëist tegen overvaller tankstation Oisterwijk

Stekken­baas uit Tilburg nu voor rechter om witwassen

13:18 BREDA/TILBURG - Er werd gesproken over stekkenmaffia. Of Tilburger Sjef L. zo groot was, is de vraag, maar L. is veroordeeld vanwege betrokkenheid bij grote wietstekkerijen in onder meer Roosendaal en Tilburg. Vrijdag stond hij voor de rechter omdat hij 137.000 euro zou hebben witgewassen.