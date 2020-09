Anderhalve meter afstand? Niet op het fanplein van Willem II, gemeente grijpt niet in

videoTILBURG - Terwijl het aantal coronabesmettingen in rap tempo toeneemt, de ziekenhuizen weer langzaam volstromen en de zorgen omtrent de tweede coronagolf groter worden, viert Tilburg feest. Want na 15 jaar wordt er weer Europees gevoetbald. Maximaal 800 supporters mochten samenkomen op het Olympiaplein in aanloop naar het duel met Rangers. Coronamaatregelen lijken even niet te gelden, de gemeente Tilburg steekt haar kop in het zand.

Het Olympiaplein, waar fans het duel in de voorronde van de Europa League live op een groot scherm bekijken, is niet afgeladen vol. Het zou ruim genoeg moeten zijn voor 800 supporters. Oproep van organisatie: ‘Ga uit elkaar staan anders moeten wij het scherm sluiten’. Zoals op de beelden te zien is, is die oproep aan dovemans oren gericht. ,,De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk”, zegt Irma Galama, woordvoerster van de gemeente Tilburg.

De gemeente heeft de organisatie vlak voor de wedstrijd, die om 21.00 uur begon, gewaarschuwd. Een uur voor de wedstrijd werd er echter vooral met bier gegooid, gejuicht en geschreeuwd. De inmiddels bekende coronaregels worden niet in acht genomen. Volgens de vergunning die de gemeente verleende had de organisatie markeringen moeten aanbrengen om de 1,5 meter af te bakenen. Die zijn niet te zien. Wel zijn er oranje pijlen die in de richting van het scherm wijzen.

Geen tijd

Op de vraag aan organisator Bas Versantvoort van het Supporterscollectief of hij een kwartier voor aanvang van de wedstrijd tevreden is over het naleven van de coronamaatregelen, antwoordt hij over de telefoon: ,,Ik heb even geen tijd”. In de rust werd geen nieuwe oproep gedaan aan het publiek om afstand te nemen. Achteraan op het plein staan verspreide groepjes, voorin blijft het dringen.

Galama van de gemeente Tilburg: ,,Wij hebben aangegeven dat de 1,5 meter gewaarborgd moet worden, maar we zijn ook niet gek. Wij weten ook wel dat er gefeest wordt en dat naleving daardoor heel lastig is.” Halverwege de tweede helft dreigde er een opstootje te ontstaan tussen enkele tientallen supporters die zich begaven richting de achterzijde. Tot een handgemeen kwam het niet.

En ingrijpen, dat doet de gemeente voorlopig niet. Ondanks het bekijken van de beelden. ,,We staan niet met het bonnenboekje klaar, maar dat wil niet zeggen dat we later niet tot actie over gaan. Wij hebben heel goed in kaart wie er op dat plein staan.” Bij de ingang stonden wel mensen met handgel, maar van een gezondheidscheck was geen sprake. Geteld werden de bezoekers ook niet.

Reputatieschade

Exploitant van Euroscoop, Rob de Brabander, was ‘s middags al bang dat de coronamaatregelen niet te handhaven waren en die vrees ziet hij ‘s avonds bewaarheid. ,,Ik ben kwaad en vind het ongelofelijk dat een gemeente dit zomaar kan doen in deze tijd. Van de supporters hebben we verder geen last, wel van de muziek die onze zalen verstoort waardoor we bezoekers nu moeten compenseren.” Andere ondernemers van Stappegoor geven aan reputatieschade te vrezen.

De gemeente Tilburg gaf de supporters toestemming voor een bijeenkomst op het plein voor de Euroscoop. ,,Het is een bijzondere wedstrijd, dus het mag, zolang alle (corona)regels worden nageleefd”, gaf de gemeente Tilburg donderdagmiddag aan.

Weloverwogen en op alles voorbereid

Bijzondere wedstrijd of niet, de brandende vraag blijft of deze manier nou past bij de huidige tijd. Galama: ,,Wij hebben het juist vanwege de oplopende besmettingen op deze manier gedaan. Wij zijn dat supporters na 15 jaar zonder Europees voetbal weer feest willen vieren. Als we niets zouden faciliteren, zouden mensen thuis illegale praktijken organiseren. Nu hebben we goed zicht op de mensen, zeker omdat ze zich moeten registreren.”

Van dat laatste is dus zoals gezegd niet of nauwelijks sprake van geweest. En wat als een goed resultaat van Willem II resulteert in een overvol stadscentrum na de wedstrijd? ,,We gaan niet vooruitlopen op wat er zou kunnen gebeuren. Wij zijn echt op heel veel voorbereid. Ik durf wel te zeggen op alles.”



Volledig scherm Drukte op het plein, voorafgaand aan het duel. © Rob de Brabander

Volledig scherm 1,5 meter is niet de norm op het fanplein van Willem II © Tom Tacken

Volledig scherm Supporters van Willem II staan dicht op elkaar op het fanplein in Tilburg. © Tom Tacken

Volledig scherm Fanplein vanuit de Euroscoop in Tilburg.

