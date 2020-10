André Jacobs, voormalig prins carnaval in Goirle, overleden

Handwerk met 2,5 miljoen kilo aan staal en daarvoor wint Reijrink Staalcon­struc­tie de Nationale Staalprijs

13 oktober ESBEEK - Reijrink Staalconstructie in Esbeek heeft vandaag de Nationale Staalprijs 2020 gewonnen. Na twee eerdere nominaties is het met de stalen constructie voor Rhenus Logistics in Tilburg gelukt om de prijs in de categorie Industriebouw te bemachtigen. Erkenning voor zijn vakmensen, vindt directeur Willem Reijrink deze prijs die is toegekend door een vakjury. ,,Het meest trots ben ik op onze mensen, op het echte vakmanschap dat ze mochten leveren.”