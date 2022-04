Animaties van bureau Mitsi gaan de hele wereld rond: ‘Holy shit, we kunnen hier geld mee verdienen’

Een dikke Julius Caesar, rond als een tonnetje. Een pinguïn waar de veertjes van door de tepelgaten van het SM-harnas steken. Of een bitchslap-contest tussen Chris Rock en Will Smith, het geanimeerde filmpje werd vlak na het oscar-debacle gemaakt. ,,Hebben we flink aan gewerkt, een nachtje doorgehaald.”



Wat er in de ontspoorde breinen van Tilburger Maurice Baltissen (34) en Thomas Loopstra (36, Woudrichem) opduikt staat in een mum van tijd op het internet. In drie dimensies geanimeerd.



Bureau Mitsi is de naam van hun animatiestudio van waaruit ze de hele wereld bedienen. ‘How Countries Fight Their Wars’ - een dik aangezet filmpje waarin miniatuursoldaten uit alle landen oorlog voeren - werd tien miljoen keer bekeken op YouTube. En meer dan 70 miljoen keer als je alle views via andere kanalen meetelt. ‘Trump’s Last Day In Office‘ - waarin president Trump in een atoomkelder schuilt terwijl de wereld vergaat - bijna een half miljoen keer op YouTube alleen.