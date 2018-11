Animo vuurwerkvrije straten Tilburg is met zes aanvragen (nog) niet groot

Justitie eist anderhalf jaar cel voor zakkenrol­len­de zigeuners

16:31 BREDA - Officier van justitie Inge Peters stak haar afschuw over twee Roma-zigeuners vrijdag niet onder stoelen of banken. Ze worden verdacht van zakkenrollen en pinnen met gestolen pinpassen, met name in Tilburg. ,,Ik vind het ronduit asociaal. Ze hebben specifiek gezocht naar oudere vrouwen.''