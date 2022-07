Anita de Haas ontvangt Tilburg Trofee vanwege haar inzet voor Huis van Muziek en Spoorpark

Verhuizing muziekmuse­um Kessels naar binnenstad Tilburg. Daar zit schot in.

TILBURG - Tuba’s, saxofoons, piano’s, trompetten, jachthoorns. Het nieuwe muziekmuseum in de Tilburgse binnenstad met daarin de collectie van de muziekinstrumentenfabriek van Mathieu Kessels opent in het voorjaar van 2021 . Dat is de verwachting van Anita de Haas, zij is voorzitter van de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH).

