Anneke Weterings uit Dongen blaast 105 kaarsjes uit - ondanks 3 pakjes sigaretten per week

Dieven hebben het op Volkswagen-bus­jes van Tilburger gemunt: ‘Het geeft een heel onveilig gevoel’

9:09 TILBURG - Het is dat Tijmen van Hout uit Tilburg in de nacht van dinsdag op woensdag nog één keer uit zijn slaapkamerraam keek, want anders was voor de tweede keer in een paar dagen tijd een van zijn Volkswagen T3's gestolen. Afgelopen weekend was het namelijk ook al raak.