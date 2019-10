Annemiek van de Ven nieuwe burgemeester Reusel-de Mierden

En weer tufte Bert van Laarhoven als fractievoorzitter van de partij Samenwerking naar Den Bosch voor de vertrouwenscommissie. Het was voor hem al de vierde keer in relatief korte tijd dat hij achter het stuur van de vertrouwenscommissie plaats mocht nemen.

De commissie boog zich deze keer over 23 kandidaten die een sollicitatiebrief stuurden. Van Laarhoven, leidsman van Reusels grootste fractie Samenwerking, nam zich dit keer opnieuw voor dat alleen de beste kandidaat goed genoeg is voor Reusel-De Mierden. Met in zijn rugzak de opdracht voor absolute geheimhouding, werkte hij aan de voorselectie van de brieven en voerde daarna de gesprekken mee die in Den Bosch plaats vonden. ,,Dat het opnieuw een vrouw is geworden, is puur toeval,” zegt hij. ,,Bovendien is elke selectie elke keer weer anders. Bij elke procedure zijn er weer andere speerpunten en spelen er weer andere dingen in de gemeente.”

‘Enthousiast persoon’

,,Met Annemieke van de Ven wordt er vooral een enthousiast persoon binnen gehaald,” zegt de huidige burgemeester Jettie Eugster. ,,Reusel-De Mierden is een actieve gemeente met veel dynamiek en dat zien we graag terug in de burgemeester. Dat het opnieuw een vrouwelijke CDA-burgemeester wordt, is daar geheel ondergeschikt aan.”

Door de komst van Van de Ven, die op 10 december beëdigd wordt, kan Eugster haar waarnemingsperiode van drie jaar afsluiten. ,,Ik ben het nog lang niet beu hier”, zegt ze met een lach, ,,Maar het daagt wel uit om weer geheel andere dingen te kunnen gaan doen.”

,,De voordracht van Annemiek van de Ven was met de grootst mogelijke meerderheid,” was het statement van Bert van Laarhoven.

Wethouder

Annemieke van de Ven woont nu in Veghel en heeft drie volwassen kinderen. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring, zo was ze eerder wethouder in Veghel en Oss. Daarnaast heeft ze ervaring als manager en coach in de zorg, waar ze ook ervaring heeft in raden van toezicht. Ze heeft ook allerlei vrijwilligersfuncties vervuld.