Annemiek van Puijenbroek-Scheffers krijgt ereteken van de gemeente Goirle

Annemiek van Puijenbroek-Scheffers (75) zat als voorzitter of lid in tal van besturen en zij is zo de drijvende kracht achter veel maatschappelijke activiteiten, veelal gericht op minderbedeelden. Zo is ze voorzitter van de stichting Annetje van Puijenbroek, die helpt in het ondersteunen van de minderbedeelden. Daarnaast was ze voorzitter van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning, waarbij ze vooral betrokken was bij de aanwas van jeugdleden.