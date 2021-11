Anoushka deed de boodschappen wel voor oma, totdat die ineens maximaal rood bleek te staan

Het is al weer 2,5 jaar geleden dat N. verkering had met de kleinzoon van ‘oma’ die in Hoogerheide woont. Inmiddels gaat het helemaal niet goed met N. die zich eigenlijk als verdachte had moeten melden bij de politierechter in Breda. Ze is er niet. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen en herstelt verder bij Traverse. Ze heeft geen eigen woning.