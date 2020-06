Anti-racisme protest Tilburg niet op Heuvel, ‘Muzetuin of menselijke keten als alternatief’

De demonstratie is een initiatief van Anti-Racisme Groep Tilburg, die eerder ook betrokken was bij protesten tegen Zwarte Piet. De gemeente Tilburg liet dinsdag al weten dat het in gesprek gaat met de organisatoren over de voorwaarden voor de demonstratie. Volgens een woordvoerster moet namelijk wel de 1,5 meter in acht genomen worden tijdens het protest. Daar is de actiegroep het mee eens, zegt woordvoerster Marjo Hoogzaad: ,,In onze oproep hebben we deelnemers ook gevraagd om mondkapjes te dragen en voldoende afstand van elkaar te houden. In Groningen en op het Malieveld lieten ze al zien dat dit goed mogelijk is.”