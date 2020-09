Anti Zwarte Piet Comité in Tilburg ‘voelt zich erin geluisd’ vanwege verplaatsen demonstratie in 2018

De actievoerders hadden gevraagd om op het Pieter Vreedeplein te demonstreren. Of anders in de Piushaven of op een ander plein langs de intochtroute van Sinterklaas. Maar volgens Storm was er tijdens een overleg, twee dagen voor de intocht, met de gemeente maar één locatie bespreekbaar: het Burgemeester Stekelenburgplein. ,,Het was slikken of stikken. We zijn onder protest akkoord gegaan met dit dictaat", zegt Storm tijdens de zitting. ,,We stonden onder enorme tijdsdruk. Bovendien zei de gemeente dat we wel zichtbaar zouden zijn voor mensen die vanaf het station van en naar de intocht zouden gaan.”