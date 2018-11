Anti-Zwarte Piet Comité Tilburg hoopt zondag op enkele tientallen demonstranten bij intocht

TILBURG - Het comité Anti-Zwarte Piet Comité Tilburg, dat een protest heeft aangekondigd tijdens de Sinterklaasintocht, hoopt zondag op enkele tientallen demonstranten. Dat zegt Peter Storm, woordvoerder van de Tilburgse actiegroep. Hij zegt dat de demonstratie inmiddels is aangemeld bij de gemeente Tilburg. Die bevestigt de aanmelding en gaat nog in gesprek met het comité.

Volgens Storm trekt het plaatselijke Anti-Zwarte Piet comité zondag samen op met de landelijke actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Storm zegt dat hij inmiddels ‘een handvol’ aanmeldingen heeft ontvangen. ,,We hopen dat meer mensen zich zondag aansluiten. We verwachten geen mensenzee. Misschien tien mensen, misschien dertig.”

Zichtbaarheid

Hoewel KOZP in een eerder bericht op Facebook demonstranten opriep om naar het Pieter Vreedeplein te komen, zegt Storm dat het protest bij de Piushaven zal plaatsvinden, waar Sinterklaas om 11.15 uur arriveert. ,,Een locatie buiten de route is voor ons niet aanvaardbaar. We willen onze onvrede over de racistische karikatuur zwarte Piet op een beleefde manier ventileren. Met borden, een spandoek, misschien zullen we zingen, maar het gaat ons vooral om de zichtbaarheid.”

Storm houdt rekening met vervelende reacties. ,,Niet iedereen is blij met ons. Het is een beladen thema, maar dat is voor ons geen reden om weg te blijven.” Vrijdag aan het begin van de middag had Storm nog geen overleg gehad met de gemeente Tilburg over eventuele maatregelen. ,,Er zal nog wel wat getouwtrek komen over de locatie, verwacht ik”, aldus Storm.

Veiligheid