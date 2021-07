Antikraak wonen in voormalig kantongerecht: voetballen in de kelder en slapen in zittingszaal

Het is een bijzondere plek om te wonen, antikraak in de voormalige kantongerecht in het Tilburgse stadshart. Voor de deur begint het typische werk van architect Bedaux al, met vloertegels die doorlopen in het monumentale hoekpand. Eveneens voor de deur: Jakob Borgesius (44), een van de bewoners van het pand en een uitstekende gids. Over elke ruimte van het oude rechtsgebouw heeft hij wel wat te vertellen.



Borgesius kijkt deze week uit op de vakantiekermis. ,,Leuk toch, ik kan vanuit mijn raam zwaaien naar de mensen die op dezelfde hoogte in de achtbaan zitten.” Terwijl hij naar binnen loopt en de voordeur dichtdoet, maakt het kermiskabaal plaats voor muziek die vanuit de hal klinkt.



,,Ik deel het pand met twee anderen, eentje speelt hier soms met zijn band. Er zijn ook twee personen die hier hun kantoor hebben.” Wat verderop laat Borgesius zijn eigen stulpje zien. Het is een oud ‘zittingszaaltje’ waar partijen terechtkwamen voor civiele zaken. Daar is vrij weinig meer van te zien.