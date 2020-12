Anton Jungerhans, vele jaren boegbeeld van de Tilburgse binnenstad, overleden

TILBURG - Hij stond aan de basis van de samenwerking in het centrum van Tilburg en was daarvan bijna tien jaar hét gezicht. Anton Jungerhans, voormalig binnenstadsmanager, is eerder deze week overleden. Hij werd 74 jaar.

,,Een vakman en een warme persoonlijkheid”, zegt Stefan van Aarle (voorzitter van het Ondernemersfonds in het centrum) over Jungerhans. Die verdiende in de stichting Stadskern Tilburg en van 2002 tot eind 2011 als boegbeeld van Binnenstadmanagement Tilburg zijn sporen. Hij was ook mede-initiatiefnemer van Tilburg Wijnstad en Tilburg Culinair. In 2011 viel hem voor dat alles een Ridderorde ten deel.

Anton Jungerhans wist uit eigen ervaring hoe het is om ondernemer in de Tilburgse binnenstad te zijn: hij bestierde vele jaren een winkel in huishoudelijke artikelen in de Heuvelstraat, op de hoek met de Telegraafstraat. Als binnenstadsmanager kwam hij daardoor gemakkelijk bij zijn collega’s op de koffie. Bijvoorbeeld om ze ervan te overtuigen - met succes - dat het gedaan moest zijn met de wildgroei aan haakse gevelreclame.

,,De uitstraling van de straten en de openbare ruimte was echt zijn stokpaardje”, zegt Van Aarle, die in 2008 bij Jungerhans stage liep en later (na een hiaat van enkele jaren) feitelijk zijn opvolger werd. Jungerhans was nauw betrokken bij grote veranderingen in de binnenstad: de cityring, de vernieuwde Heuvel, het Pieter Vreedeplein en de bestrating met Chinees graniet. Hij liet niet na het stadsbestuur met adviezen te bestoken.

Na zijn pensioen bleef hij zijn grote netwerk koesteren. ,,Hij kon de binnenstad, positief bedoeld, moeilijk loslaten. Die ging hem aan het hart.” Daarnaast was hij actief voor de stichting Petrus Donders.

Anton Jungerhans stierf in een Eindhovens ziekenhuis aan complicaties nadat hij dertien dagen eerder, op zijn verjaardag, een nieuwe hartklep had gekregen. Hij laat een echtgenote en drie dochters na.