Antwoord aan Myrte Hesselberth: ‘Burgers hebben niets aan loze kretologie’

OISTERWIJK - De nieuwe lijsttrekker van PrO Oisterwijk legt als verklaring voor onze huidige milieu- en klimaatcrisis de verantwoordelijkheid volledig bij de oudere generaties, die de jongere generatie gewoon hebben ‘genaaid’ , zo stelt ze. Was de werkelijkheid maar zo eenvoudig.

Politiek kan niet zonder inspiratie, zegt de Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel. Elke samenleving drijft op richtinggevende politieke verhalen. Maar aan wetenschappelijk onderbouwde politieke verhalen is een ernstig tekort.

Wat ons overdekt is een sluier van technocratische leegheid, waardoor politiek geïnteresseerde burgers dreigen te verdwalen in een land van blinden. We hebben weer verhalen nodig waar de ander centraal staat, niet als concurrent of tegenstander, maar als medeburger.

Verhalen met een richtinggevende politieke visie, met een onderbouwd perspectief op een rechtvaardige wereld, die niet aan milieuproblemen en klimaatverandering te gronde gaat, verhalen die uitstijgen boven eigenbelang en loos geschreeuw.

Boze ingezonden brieven

Er bestaat hier in de lokale krant van de gemeente Oisterwijk geen openbare politieke gedachtewisseling, hooguit wat boze ingezonden brieven vol verwijten zonder dat die ooit beantwoord worden. Kritische politieke commentaren zie ik zelden. Zo houd je de lokale burger inderdaad politiek onbewust, politiek hulpeloos en politiek onverschillig. Zou dat misschien de bedoeling zijn?

Zo blijft in ieder geval de status quo gehandhaafd en verandert er niets. Alle lokale partijen blijven aldus met de hakken in het zand staan, vechten voor hun eigen belang, tackelen elkaar iedere keer weer en behouden hun zetel. De rust is weer teruggekeerd. Onbehagen resteert. En dat met de verkiezingen in zicht!

De lokale politiek in de gemeente Oisterwijk verkeert in een impasse. Over fundamentele politieke opvattingen en meningsverschillen wordt gezwegen. Maar, zegt Sandel, juist door over de diepste politieke motieven te blijven zwijgen valt de politiek stil. Nodig is juist meer inhoudelijk debat over diepe onderlinge verschillen.

Harmonie in de arena

Men wil vooral harmonie in de publieke politieke arena, zegt hij. En dat nu leidt juist tot politieke onwetendheid en onverschilligheid bij de burgers, omdat die er zo toch geen greep op krijgen. Het zijn juist de politici die deze onverschilligheid faciliteren en niet zozeer de burger, zoals vaak gedacht wordt.

Het grote verhaal heden ten dage is het politieke verhaal van het utilisme ofwel nuttigheidsdenken en het verhaal van de zelfbeschikking ofwel autonomie. ,,Ik wil mijn eigen belang en ik wil mijn zin”.

Dit type egocentrisch marktdenken beheerst onze maatschappij, waardoor burgers tot marktpartijen zijn gemaakt, tot concurrenten, bijna tot vijanden. Terwijl de burgers dat in hun diepste wezen niet zijn, kijk maar naar de hulp die alle groeperingen in onze samenleving elkaar nu opeens graag bieden, nu met die corona-crisis. We staan graag voor elkaar klaar. Maar het is het politieke systeem dat van de samenleving een maatschappij maakt, van de medemens een concurrent en van het milieu een chaos.

Verouderd marktdenken

De heersende innerlijke leegte van het verouderde marktdenken vraagt om volwassen deskundig politiek leiderschap, om nieuwe krachtige morele bronnen en om een adequater mensbeeld, namelijk dat van de verantwoordelijke mens en niet meer dat van de mens als despoot die de natuur ziet als een verzameling van bruikbare bronnen en zich waant te leven in een rijk van onbegrensde mogelijkheden, van overbevuiling en uitputting van onze planeet en altijd weer denkt dat de wetenschap de problemen die hij daarmee veroorzaakt wel weer zal oplossen.

Het zwaartepunt bij die despotische mens ligt op de materiële behoeften, economische groei en korte termijn denken en heeft niets met leeftijd te maken. De verantwoordelijk mens daarentegen is een relationeel wezen, dat zich verbonden voelt met medemens, met natuur en milieu, zich afhankelijk weet van de ander, van elkaar en van de omringende wereld en staat voor gerechtigheid en waarachtigheid en vinden we in alle leeftijdsgroepen.

In dialoog

We moeten serieus en in dialoog met de andere politieke stromingen onder ogen gaan zien wat we in de natuur hebben aangericht alvorens in staat te zijn onze verantwoordelijkheid op ons te kunnen nemen en aldus ons verleden te kunnen verwerken en de toekomst anders te kunnen gaan invullen.

Van een lijsttrekker van een politieke partij die burgers beweert te kunnen gidsen verwacht ik daarbij toch wel wat meer vakkennis dan genoemde loze kretologie. Daar hebben de burgers niets aan.

Hans Pijnaker (1940)

Forensisch psychotherapeut/forensisch seksuoloog

Lid GroenLinks

Moergestel