Anytime Fitness in Hilvarenbeek mag eindelijk de deuren openen

Op aandringen van Mooren besliste de Raad van State vorig jaar dat de zaak voorlopig niet open mocht. De gemeente Hilvarenbeek moest eerst met een betere ruimtelijke onderbouwing komen voor de vergunning voor Anytime Fitness, dat gevestigd is op de eerste verdieping van een nieuw woon- en winkelpand. Woensdag oordeelde de Raad van State dat inderdaad is aangetoond dat er geen fitnesszaken op de fles zullen gaan door de komst van Anytime. Ook is uit onderzoek gebleken dat de sportschool voldoende maatregelen heeft genomen om geluidsoverlast te voorkomen.



De uitspraak betekent dat Anytime per direct open mag. Dat werd gevierd met confetti en het uithangen van vlaggen. Jennifer van Waes: ,,We zijn hier in 2016 begonnen. Al die tijd mochten we niet open gaan. Dat heeft ook emotioneel veel met ons gedaan. We hebben nu enorm veel zin om te beginnen.” Van Waes laat weten dat de sportschool vanaf maandag echt open is.