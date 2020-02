Apache die bij oefening boom raakte via wegtransport terug naar Gilze-Rijen

Meisje (16) uit Tilburg al bijna 3 weken vermist, mogelijk in verkeerd milieu

14:19 TILBURG - De politie maakt zich zorgen om de 16-jarige Elina Nhagoia uit Tilburg. Zij is op 23 januari van huis weggelopen en zou mogelijk in het verkeerd milieu in de omgeving van Rotterdam of Amsterdam verblijven.